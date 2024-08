Eduard Disch zet strijd voor kinderpardon maandag voort met wake

DEN HAAG (ANP) - Actievoerder Eduard Disch start maandagochtend met een nieuwe actie voor een direct kinderpardon en voor een "duurzaam en kindvriendelijk asielbeleid". De 79-jarige Maastrichtenaar beëindigde zaterdag zijn hongerstaking van een maand bij het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag, om aan te sterken. Hij kondigde toen al aan dat hij zou terugkeren.

De actie is nu een wake bij het gebouw van het ministerie van Asiel en Migratie aan de Turfmarkt in Den Haag. In een verklaring schrijft zijn woordvoerder dat Disch ook in gesprek wil met minister Faber (Asiel) en haar ambtenaren. Disch wil elke werkdag bij het ministerie zijn, tot zijn eisen zijn ingewilligd.

De oud-directeur van een opvangcentrum in Maastricht hoopt dat mensen met hem gaan meewaken bij het ministerie.