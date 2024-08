OM eist zeven jaar cel voor doden echtgenote Veghel

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Den Bosch zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen de 67-jarige Martinus van de D. uit Veghel, voor het wurgen van zijn 64-jarige echtgenote, op 25 september vorig jaar. Een motief is niet duidelijk geworden. Van de D. belde direct na het geweld met 112 en meldde dat hij zijn vrouw had gedood. "Ik weet niet waarom ik dit heb gedaan", zei hij tegen de rechter. "Ik weet het echt niet."

Het slachtoffer werd gewurgd met het snoer van het lampje naast het echtelijk bed waarin zij lag, in de woning van het paar aan de Violenstraat in Veghel.

In pogingen te verklaren waarom Van de D. ogenschijnlijk uit het niets zijn vrouw heeft gedood is naast een gedragskundig onderzoek ook een neurologisch onderzoek uitgevoerd. De man had eerder ernstige slaapproblemen gehad. Slaapexperts hebben uitgebreid onderzocht of hij aan een specifieke slaapstoornis lijdt. Door die stoornis zou hij zijn vrouw mogelijk in zijn slaap hebben kunnen doden.

De deskundigen hebben de diagnose niet kunnen stellen, maar sluiten niet ook uit dat de verdachte aan de stoornis lijdt. Die conclusie vindt het OM onbruikbaar. Justitie gaat er dan ook vanuit dat Van de D. volledig toerekeningsvatbaar is en gestraft moet worden.