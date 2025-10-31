Een agent die zwaargewond raakte bij botsing A2 mag naar huis

EINDHOVEN (ANP) - Een agent die woensdag zwaargewond raakte door een aanrijding met een gestolen voertuig op de A2 bij Eindhoven mag waarschijnlijk vrijdag naar huis, meldt de politie. Hij moet later wel nog geopereerd worden. De andere agent blijft in het ziekenhuis. Ook hij wordt nog geopereerd aan de botbreuken en ander letsel dat hij opliep.

De bestuurder van het gestolen voertuig reed tijdens een achtervolging bewust in op de politieagenten. De twee gewonde agenten reden op motoren. De bestuurder is na de botsing gevlucht en is nog voortvluchtig. Het gestolen voertuig werd woensdagavond achtergelaten op de Zevensprong in Best.