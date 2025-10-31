Buitenlandse Zaken: blijf binnen in Tanzania na protesten

DAR ES SALAAM (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Tanzania op zoveel mogelijk binnen te blijven. De verkiezingen in Tanzania van woensdag leidden tot gewelddadige protesten. Het ministerie zette donderdag het reisadvies voor het Oost-Afrikaanse land op geel: in het hele land gelden veiligheidsrisico's.

In de grootste Tanzaniaanse stad Dar es Salaam en elders in het land ontstonden demonstraties omdat de belangrijkste tegenstanders van president Samia Suluhu Hassan waren uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. De veiligheidsdiensten treden hierbij hard op. De oppositie stelt dat er ongeveer zevenhonderd doden zijn gevallen.

Door de protesten zijn vluchten geannuleerd, ligt het openbaar vervoer stil en geldt er een avondklok in Dar es Salaam. Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen, meldt een woordvoerder. Maar omdat de verbinding met internet is afgesloten, kan het contact met het ministerie verhinderd zijn. Het contact met de ambassade verloopt nog wel goed.