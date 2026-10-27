Je overwintert al jaren aan de Costa Blanca en vraagt je af of je niet beter zelf iets kunt kopen. Dan sta je niet alleen, en je landgenoten leggen er het meeste geld neer. Volgens SpanjeVandaag betalen Nederlandse kopers in de provincie Alicante gemiddeld 369.270 euro per woning. Dat is meer dan elke andere nationaliteit.

Toch betekent een hoge prijs nog niet dat kopen voor jou de slimste keuze is.

Nederlanders bovenaan, Belgen op vier

De cijfers komen van de Spaanse notarissen en gaan over het eerste kwartaal van 2026. Buitenlanders kochten in die drie maanden 6.557 woningen in de provincie Alicante, de populairste regio van Spanje bij internationale kopers. Zo veel betaalden de kopers per woning, volgens El Español en Bladna, op basis van een rapport van PROVIA:

Nederlanders: €369.270

Zwitsers: €353.659

Noren: €332.641

Belgen: €311.675

Britten: €252.544

Alle buitenlanders samen: €245.431

In de Marina Alta kopen vooral Nederlanders

Wie er koopt, verschilt per plaats. In Torrevieja kopen vooral Polen, in Orihuela Britten en in de stad Alicante Algerijnen. In de Marina Alta, de winterregio in het noorden van de provincie, staan Nederlanders in bijna elke gemeente bovenaan, meldt El Español. Er gaan daar minder woningen van eigenaar wissel dan in het zuiden, maar sommige kopers geven er gemiddeld meer uit.

Jávea (Xàbia): 181 woningen naar buitenlanders, waarvan 79 naar Nederlanders

Dénia: 174 woningen, waarvan 39 naar Nederlanders, vóór Duitsers (29)

Teulada, de gemeente waar Moraira bij hoort: 103 woningen, waarvan 41 naar Nederlanders

Minder kopers, maar hogere prijzen

In heel Spanje kochten buitenlanders in het eerste halfjaar 62.327 woningen. Dat is 13 procent minder dan een jaar eerder, volgens de Spaanse notarissenkoepel Consejo General del Notariado. Volgens Idealista is het de grootste daling sinds corona. Goedkoper werd het niet: de gemiddelde prijs steeg met 9,4 procent naar 2.644 euro per vierkante meter, het hoogste bedrag sinds de notarissen dit bijhouden.

Als overwinteraar betaal je meer per vierkante meter

Dat gemiddelde van 2.644 euro geldt voor alle buitenlanders samen. Buitenlanders die niet in Spanje wonen, betaalden gemiddeld 3.493 euro per vierkante meter, 11,8 procent meer dan een jaar eerder, meldt Ejecutivos. Buitenlanders die er wel wonen, kwamen uit op 2.102 euro. Overwinteraars horen meestal bij de eerste groep: volgens SpanjeVandaag wonen vier van de vijf Nederlanders met een huis in de regio het grootste deel van het jaar in Nederland.

Vijf maanden huren of kopen: de rekensom

Neem een appartement van 90 vierkante meter. Huur je dat vijf maanden per jaar, dan reken je met de vraaghuur in de provincie Alicante. Die kwam in september volgens Idealista uit op 12,70 euro per vierkante meter per maand. Koop je het, dan betaal je bij een bestaande woning in de regio Valencia sinds 1 juni 9 procent overdrachtsbelasting (ITP). Tot dan was dat 10 procent.

Huren: 90 m² x €12,70 = €1.143 per maand, dus €5.715 voor vijf maanden.

Kopen tegen het gemiddelde van €2.644 per m²: €237.960, plus €21.416 overdrachtsbelasting.

Kopen tegen de €3.493 die niet-inwoners gemiddeld betalen: €314.370, plus €28.293 overdrachtsbelasting.

Alle bijkomende kosten samen (belasting, notaris, register, advocaat) liggen volgens Homevested meestal tussen 10 en 13 procent van de koopprijs.

Alleen de overdrachtsbelasting op het goedkoopste voorbeeld kost dus al zo veel als bijna vier winters huren.

Bij die huur komen nog meer kosten kijken, net als bij kopen. In ons stuk "Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal" lees je wat er bij een wintermaand nog bovenop komt.

Wat de cijfers niet zeggen

De 369.270 euro is een gemiddelde per verkochte woning. Volgens Bladna is het niet gecorrigeerd voor oppervlakte, type woning of ligging. Dat Nederlanders het meest betalen, kan dus ook betekenen dat ze grotere huizen of duurdere plekken kiezen. De 12,70 euro huur per vierkante meter is bovendien een vraagprijs voor gewone verhuur. Voor een paar wintermaanden betaal je vaak een andere prijs.

Wil je kopen, kijk dan eerst wat een vergelijkbaar huis in jouw winterplaats kost. Reken daar ongeveer 10 tot 13 procent bij op en zet dat af tegen het aantal winters dat je verwacht te blijven.