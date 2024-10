Een Italiaan werd wakker in het ziekenhuis en dacht dat hij 23 was - totdat hij in een spiegel een 'oude man' zag

Luciano D'Adamo, 68, een kok op een school in de Rome, werd in 2019 aangereden toen hij het afval uit de kantine aan het halen was. Hij werd een uur later wakker in het ziekenhuis en vertelde de mensen om hem heen dat het ongeluk had plaatsgevonden op 20 maart 1980, toen hij van huis ging om zijn vriendin te bezoeken. Hij was 23, hield hij vol, maar toen hij in een spiegel keek "zag ik een oude man, niet ik - ik schreeuwde en verpleegsters probeerden me te kalmeren. Ik was doodsbang, het was net een horrorfilm," zegt hij tegen de Times

Jaren van behandeling hebben zijn geheugen niet kunnen opfrissen, zei D'Adamo, toen hij dinsdag zijn eerste interview gaf. Zijn geheugen is perfect tot die dag in maart 1980, maar "ik herinnerde me niets van de volgende 39 jaar - niets wat ik meemaakte, geen mensen," vertelde hij aan de Corriere della Sera.

Chiara Incoccia, de neuropsycholoog die D'Adamo behandelde in het Santa Lucia ziekenhuis in Rome, zegt dat geheugenverlies veroorzaakt door trauma recente herinneringen of alle herinneringen kan uitwissen, maar ze had nog nooit gehoord van 39 jaar geheugenverlies dat teruggaat tot een specifieke dag.

"Dit geval is opvallend en waarschijnlijk uniek". D'Adamo's eerste bezoeker in het ziekenhuis was zijn vrouw, die hij niet herkende en die niet de vriendin was met wie hij in 1980 uitging. Daarna kwam r een van zijn zonen die zei: "Hoi papa, hoe gaat het?" D'Adamo herinnert zich dat hij dacht: "Wie is die gek? Hij is ongeveer 30, hoe kan hij mijn zoon zijn als ik 23 ben?"

Sindsdien heeft zijn vrouw hem aan de hand van foto's en video's door de 39 jaar heen gepraat die hij is kwijtgeraakt, maar in het beste geval herinnert D'Adamo zich alleen flitsen, niet meer dan beelden, waaronder de momenten waarop zijn twee zonen werden geboren. Een andere herinnering is die van een penalty gescoord in een voetbalwedstrijd.

Toen hij het doelpunt aan zijn zoon Simone beschreef, herkende die het dielpunt. Het ging om een beroemd doelpunt van Francesco Totti in de halve finale van Italië op Nederland in het Europees Kampioenschap van 2000.

Hij vertelt dat hij het internet had leren gebruiken om op de hoogte te blijven van het einde van de Koude Oorlog, de dood van pausen, het neerschieten van John Lennon en de aanslagen van 9/11. Bij het verlaten van het ziekenhuis was hij verbaasd toen hij een scherm met bewegende pijlen zag in de auto van zijn zoon. "Mijn zoon zei dat het net een stratenplan was, maar dan levend" Thuis kreeg hij te horen dat het slanke zwarte kastje aan de muur de tv was.

Hij heeft geen idee wie Francesco Totti is of Silvio Berlusconi, laat staan wat een euro is of een mobiele telefoon. Hij verbaast zich over de moderne wereld.