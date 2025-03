Eén tank met brandstof beschadigd bij aanvaring voor Britse kust

LONDEN (ANP) - De schade aan boord van de tanker die botste voor de Britse kust is beperkt tot een tank met vliegtuigbrandstof en een tank met ballastwater, meldt het Amerikaanse bedrijf Crowley. De Stena Immaculate vervoerde in opslagtanks zo'n 220.000 vaten van die brandstof. Daar gingen er zeker 17.000 van verloren door de botsing en brand die daarna uitbrak. De rest van de lading is veilig, staat in een verklaring.

Een topbestuurder van het bedrijf zegt dat de schade meevalt door toedoen van de bemanning. Die zou bij het verlaten van het schip de brandsystemen nog hebben ingeschakeld. "Hun heldhaftige optreden beperkte de schade tot alleen de ladingtanks die getroffen waren door de aanvaring."

De tanker Stena Immaculate vervoerde brandstof voor de Amerikaanse krijgsmacht. Het schip liep vorige week schade op door een botsing met een vrachtschip, de Solong. De kapitein van dat vaartuig is inmiddels opgepakt en wordt verdacht van nalatigheid met fatale afloop. Een bemanningslid van de Solong wordt sinds de scheepsbotsing vermist en is vermoedelijk overleden.