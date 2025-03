Hermans: prijzen energie binnen EU mogen niet te veel verschillen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil betaalbare energie voor Europese bedrijven, om het bedrijfsleven concurrerender te maken. Minister Sophie Hermans (Energie) vindt daarbij voor Nederland vooral belangrijk dat er afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat energieprijzen tussen EU-landen erg uit elkaar gaan liggen. Dat zei Hermans voor het begin van de vergadering van Europese energieministers.

"Dat zou natuurlijk niet goed zijn voor de concurrentiepositie van Nederland", zei Hermans.

Een ander belangrijk punt is windenergie, waarin de minister veel mogelijkheden ziet voor Nederland door de windparken op de Noordzee. "Wij vinden het belangrijk dat landen ook van ons die energie gaan gebruiken en afnemen. Maar ook dat er een mechanisme komt om de kosten en opbrengsten die daarbij komen kijken op een eerlijke manier te verdelen."

Overleg

De energieministers praten maandag over het voorstel van de Commissie voor betaalbare energieprijzen. "Dit is het grootste probleem waarvoor de komende maanden een oplossing moet komen", zei de Poolse minister Pauline Hennig-Kloska, die de vergadering voorzit.

Naast betaalbare energie wordt in Brussel ook gesproken over de veiligheid van energie-infrastructuur, naar aanleiding van sabotage van leidingen en kabels in de Baltische Zee. Met de Oekraïense minister van Energie German Galushchenko wordt besproken hoe de EU Oekraïne kan helpen nu de energie-infrastructuur daar grotendeels verwoest is.