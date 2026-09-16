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Zuid-Holland over nieuw brugprobleem: wanneer is gifbeker leeg?

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 19:51
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DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhoffbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat, omdat er scheuren zitten in de constructie. En sinds half juli mogen geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, omdat de stalen boogconstructie van de brug in de A27 te zwak is geworden.
"We snappen dat deze maatregelen nu genomen moeten worden", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeroen van Dijken (verkeer en vervoer, VVD). "Maar als er voldoende geïnvesteerd wordt in infrastructuur, kun je dit soort crises voorkomen. Wanneer is de gifbeker leeg? We hebben goed onderhoud én nieuwe infrastructuur nodig voor woningbouw en de economie. Ik hoop dat de landelijke politiek dat nu gaat inzien."
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