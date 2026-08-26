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Eerdmans (JA21) ziet "wat toenadering", maar akkoord nog ver weg

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 13:48
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DEN HAAG (ANP) - In de onderhandelingen tussen het minderheidskabinet en JA21 over de begroting van volgend jaar zit "wat toenadering", maar een akkoord is nog niet in zicht. Dat zei JA21-leider Joost Eerdmans woensdag na een nieuw gesprek op het ministerie van Financiën.
"Dit was een prima gesprek, maar we zijn er nog niet", zei Eerdmans na afloop. Over onder meer de financiën en asiel en migratie zijn ze het volgens hem niet eens.
Eerdmans vindt het lastig dat het kabinet naar zoveel mogelijk steun blijft zoeken voor de begroting. "Tegelijkertijd vinden wij het ongemakkelijk, dat heb ik ook uitgesproken, dat er nog steeds naar een breed akkoord wordt gezocht. En dat nog steeds onduidelijk is voor wie men wil kiezen."
De tijd dringt. Eerdmans vindt dat het kabinet tot een akkoord met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. De stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State.
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