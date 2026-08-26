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Bondscoach Oranje weet waar hij hockeysters België pijn moet doen

Sport
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 13:43
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AMSTERDAM (ANP) - De hockeysters van bondscoach Raoul Ehren zijn volledig fit en klaar voor de halve finale van het wereldkampioenschap donderdag tegen België. Als voormalig bondscoach van de Belgische hockeysters kent hij de tegenstander door en door. "Het gaat om de vorm die we op het veld kunnen laten zien en desnoods in de shoot-outs", kijkt Ehren vooruit.
België is een goede bekende voor Ehren. Hij was er van 2020 tot na de Spelen van Parijs in 2024 bondscoach. "We weten van elkaar waar het grootste gevaar ligt. Zij kunnen compact verdedigen en als ze ballen winnen op de eigen helft, kunnen ze in de omschakeling met Delphine Marien, Charlotte Englebert en Famke van Heel veel snelheid maken."
Daarnaast heeft de tegenstander de hoge bal van Emma Puvrez. "Niemand in de wereld gooit de bal van cirkel naar cirkel zoals zij", zegt hij. "Dat betekent dat je ook op een andere manier moet verdedigen. Maar we weten ook waar we ze pijn kunnen doen."
Weinig blessures
Ehren zegt dat zijn speelsters zonder klachten uit de groepsfase zijn gekomen. In het eerste jaar na de Spelen van Parijs hadden veel internationals blessures. Maar afgelopen jaar bijna geen, op een enkeling na. "Je moet ook geluk hebben. De sterspeelster van Japan kreeg in de eerste wedstrijd een bal tegen haar teen en liep de rest van de week op krukken."
De bondscoach meldt ook dat hij zijn speelsters nauwelijks hoeft te motiveren. "Dat zag je aan het duel met China. Daar stond voor ons niets op het spel, maar we speelden onze beste eerste helft van het toernooi."
Hij had de hockeysters meegegeven dat ze met een goed gevoel van het veld moesten komen. "Dat doe je als je lekker gehockeyd hebt. Ze speelden alsof het een kwartfinale was, voor 10.000 man eigen publiek, ook al wisten ze dat het niet zo was."
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