Eerdmans vindt dat Koolmees rechts 'buitenspel heeft gezet'

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 12:00
DEN HAAG (ANP) - D66-verkenner Wouter Koolmees heeft "rechtse partijen buitenspel gezet" in de formatie, door te adviseren dat D66 en het CDA eerst alleen met elkaar verder gaan praten. Dat vindt JA21-leider Joost Eerdmans. Hij vraagt zich hardop af of de rechtse kiezer zich serieus genomen voelt door deze keuze van Koolmees.
In het debat over de verkiezingsuitslag zei hij dat hij graag al in deze fase had meegepraat. "Was het niet een moedige keuze geweest om ons met D66 aan tafel te zetten?" Hij denkt dat een document geschreven door D66 en het CDA een "niet heel verrassend middenstuk" zal zijn. Bovendien denkt hij dat als D66 en het CDA gaan schrijven met bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA of de VVD in het achterhoofd, die partijen net zo goed aan tafel kunnen zitten.
Eerdmans herhaalde dat hij met zijn partij wil meedoen aan een "centrumrechts kabinet", dat een meerderheid moet hebben. De combinatie van D66, VVD, CDA en JA21 komt daarvoor met 75 zetels net één zetel tekort.
