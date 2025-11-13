ECONOMIE
Onderzoek: gezonde werklunch levert de maatschappij miljarden op

Samenleving
door Redactie
donderdag, 13 november 2025 om 12:01
bijgewerkt om donderdag, 13 november 2025 om 12:20
Als alle werknemers in Nederland dagelijks een gezonde lunch eten, levert dit de maatschappij jaarlijks tussen de 9 en 11,5 miljard euro op. Het ziekteverzuim daalt, zorgkosten nemen af en werknemers zijn productiever, concludeert adviesbureau Gibbs na een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Experts van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en De Haagse Hogeschool werkten hieraan mee.
"Elke geïnvesteerde euro wordt 2,4 tot 3 keer terugverdiend", zegt Nienke de Boer van Gibbs, dat ruim 250 wetenschappelijke studies analyseerde. Daar kwam uit dat het jaarlijks 3,8 miljard euro kost om de bijna 10 miljoen werkende Nederlanders een paar keer per week een lunch te bieden met onder meer groente en fruit in plaats van bijvoorbeeld broodjes kroket en suikerhoudende dranken. De kans op overgewicht en obesitas daalt hierdoor met 11 procent, op diabetes type 2 met 7,6 procent en op hart- en vaatziekten met bijna 10 procent.
Om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken om in hun bedrijfskantine een gezonde lunch aan te bieden, moet volgens de organisaties die zijn verenigd in de Nieuwe Lunch Cultuur het nieuwe kabinet de belasting hierop schrappen. Initiatiefnemer Rob Baan van het Westlandse tuinbouwbedrijf Koppert Cress geeft zijn personeel al jaren een gratis lunch. De Belastingdienst ziet dit echter als loon in natura en legde Koppert Cress een naheffing op van tienduizenden euro's. Het bedrijf vocht dat aan, tot aan de Hoge Raad toe.
"De Belastingdienst gijzelt de gezondheid van Nederlanders", aldus Baan, die hoopt dat de Tweede Kamer de belemmering in de wet terugdraait. "Het is één zinnetje, schrap die gewoon. Waarom mag je als werkgever wel een sportabonnement aanbieden aan je personeel, maar geen gezonde voeding?"

