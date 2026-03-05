Eerdmans wil 'gasnoodknop' in wet vastleggen

DEN HAAG (ANP) - JA21 wil in de wet vastleggen dat de gasvoorraad uit het Groningenveld als "strategische reserve" achter de hand wordt gehouden, en er dus in bepaalde situaties weer naar geboord kan worden. Volgens partijleider Joost Eerdmans drukken de sterk stijgende energieprijzen "ons met de neus op de feiten". Hij pleit al langer voor het openhouden van het Groningenveld voor noodgevallen.

In een persbericht schrijft de partij dat onder meer de Gasunie en TNO het plan van JA21 steunen. Tegelijkertijd waarschuwt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al langer dat het niet veilig is om de gaskraan weer verder open te draaien.

Vooralsnog lijkt er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het standpunt van JA21. PVV-leider Geert Wilders laat al wel weten het plan te steunen, mits alleen in noodgevallen meer gas uit het Groningenveld wordt gewonnen en het gas alleen voor de Nederlandse bevolking wordt gebruikt. De PVV sprak zich eerder uit tegen extra gaswinning uit het Groningenveld. Wel steunde de partij gasboringen uit kleinere velden.

Later donderdag debatteert de Kamer over gas en energie.