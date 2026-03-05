Trump wil meer chaos en bloed: gaat Koerden bewapenen voor oorlog met Iran

De CIA praat met Iraanse Koerden over bewapening voor een guerrillaoperatie in Iran Trump overweegt steun, het is een ontzettend gevaarlijk idee

De Verenigde Staten overwegen Iraanse Koerdische verzetsgroepen in Irak te bewapenen voor een guerrillaoperatie in West-Iran. De CIA voert al gesprekken met vijf gewapende organisaties die zich eerder dit jaar verenigden in de Coalitie van Politieke Krachten van Iraans Koerdistan.[

President Trump belde deze week met Mustafa Hijri, leider van de Democratische Partij van Iraans Koerdistan, en met Koerdische leiders in Irak. De Koerdische milities beschikken over duizenden strijders langs de Iraaks-Iraanse grens en verwachten binnenkort een grondoffensief te beginnen in West-Iran. "We geloven dat we nu een aanzienlijke kans hebben," aldus een hoge Koerdische functionaris tegen CNN.

De Koerden hebben de VS gevraagd om een no-flyzone boven de Koerdische regio's in Iran, naar het model van Noord-Irak in 1991. Dat zou hen bescherming bieden tegen luchtaanvallen van de Iraanse Revolutionaire Garde, die deze week al tientallen drones op Koerdische posities afvuurde.

Bush sr verraadde de Koerden ook al

De strategie roept pijnlijke herinneringen op. In 1991 kwamen Iraakse Koerden in opstand tegen Saddam Hussein , aangemoedigd door Washington. Toen Koeweit bevrijd was, trokken de Amerikanen zich terug en lieten de Koerden aan hun lot over. Iran-expert Alexander Greenberg van het Jerusalem Institute for Security and Strategy wijst erop dat bevrijde Koerdische provincies kunnen dienen als springplank voor verdere Amerikaanse operaties in Iran.

Maar ook binnen de Trump-administratie klinkt bezorgdheid. "Als een opstand mislukt en de VS zich terugtrekken, versterkt dat het narratief dat Amerika de Koerden altijd in de steek laat," waarschuwt CNN-analist Alex Plitsas.

Turkije en Irak op scherp

De plannen stuiten op weerstand bij de Iraaks-Koerdische gastheren in de KRG, die niet happig zijn op een guerrillaoorlog vanuit hun regio. Turkije , dat Koerdische groeperingen als verlengstuk ziet van zijn eigen Koerdische separatisten, bekijkt de ontwikkelingen met argusogen.[

De komende dagen worden cruciaal. Journalist Amberin Zaman schrijft op Al-Monitor dat weinig de Iraans-Koerdische groeperingen zal weerhouden Iran binnen te vallen als het regime wankelt – ongeacht wat hun gastheren zeggen.

Koerden: kinderen van iedere rekening Wie zijn de Iraanse Koerden? Naar schatting 30 tot 40 miljoen Koerden leven verspreid over Iran, Irak, Turkije en Syrië. De Iraanse Koerdische verzetsgroepen zijn voornamelijk links georiënteerd en opereren al sinds de val van de sjah in 1979 vanuit ballingschap in Irak. De vijf organisaties die nu met de CIA praten, vormden begin 2026 een coalitie na de bloedig neergeslagen protesten in Iran in januari.

Vernietiging van de Koerden bij mislukking

Als regime change niet slaagt, betalen de Koerden de hoogste prijs. Een bron bij de Jerusalem Post stelt het scherp: "Het is niet moeilijk voor te stellen dat hun steden verpletterd worden. Ze zullen geëxecuteerd worden als het mislukt". Iran heeft al drones ingezet tegen Koerdische posities langs de grens.