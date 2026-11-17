DEN HAAG (ANP) - Welke ruimte is er binnen de coalitie om naar rechts te kijken? Die vraag wil Joost Eerdmans (JA21) beantwoord hebben in het debat over de crisis binnen de coalitie. Volgens hem staat "de deur open" bij JA21, SGP en BBB voor samenwerking met het minderheidskabinet.

Het kabinet zal een keuze tussen links of rechts moeten maken, herhaalde hij. Er wordt nu te veel naar links gekeken, vindt Eerdmans. Dat komt volgens hem omdat de balans "verstoord" is in het kabinet. D66 en CDA willen over links, terwijl VVD naar rechts kijkt, zei de JA21-leider. "Twee tegen één." Aan beide flanken steun zoeken "leidt tot niets".

De coalitie heeft volgens hem nu tijd gekocht door vicepresident Sybrand Buma van de Raad van State in te schakelen. JA21 is daar niet per se negatief over, maar als de uitkomst is dat de koers niet wordt verlegd, dan is de missie van Buma "mislukt" en blijft het kabinet "instabiel". Dan wordt het tijd om over verkiezingen na te denken, aldus Eerdmans.

Stikstofplan

Het kabinet wilde eerder niet met JA21, SGP en BBB in zee, omdat zij zaken bij het belastingplan betrokken die er volgens de coalitie niets mee van doen hadden. Zo wilde BBB dat het stikstofplan van tafel gaat en wilde SGP praten over medisch-ethische kwesties.

Het mkb-plan van het kabinet noemt Eerdmans "mager". Het kabinet wil vooral bestaande regelingen verruimen zoals de mkb-winstvrijstelling. Dat is "geen inhoudelijke correctie" waarop de VVD had aangedrongen, vindt Eerdmans. Hij wil weten of er ook over maatregelen is gesproken zoals loondoorbetaling bij ziekte, de startersaftrek en energiebelasting.