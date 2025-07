Eerste deelnemers Nijmeegse Vierdaagse druppelen binnen

NIJMEGEN (ANP) - De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse druppelen dinsdagochtend alweer binnen. Even na 09.30 uur kwamen de eerste lopers binnen op dag één van de wandeltocht. De 107e editie ging om 04.00 uur van start.

Het publiek verwelkomde als eerste Benne Bouwhuis in zijn rolstoel. "Hij heeft de 40 kilometer gedaan. Sommige deelnemers gaan echt heel erg hard", aldus een woordvoerster.

Officieel worden de deelnemers pas vanaf 12.00 uur geregistreerd omdat vanaf dat moment de finishscan gereed is, zegt de woordvoerster. "Zij weten dat zelf ook wel."

Ongeveer 45.500 mensen hebben zich uiteindelijk aangemeld voor het wandelevenement. De eerste dag brengt hen traditiegetrouw door de Betuwe op de zogeheten Dag van Elst, ook wel Blauwe Dinsdag. De route gaat onder meer over de dijk tussen Lent en Oosterhout, door het blauw versierde dorp Elst om via Bemmel terug te keren in Nijmegen.