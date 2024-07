Eerste Europese reacties op Franse verkiezingen klinken opgelucht

DEN HAAG (ANP/AFP) - Vanuit Duitsland, Polen en Spanje wordt opgelucht gereageerd op het slechter dan verwachte resultaat van het uiterst rechtse Rassemblement National bij de Franse parlementsverkiezingen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez prees zondag de "afwijzing van radicaal-rechts". Frankrijk koos, aldus de socialistische politicus op X, voor "een sociale linkerzijde die de problemen van het volk aanpakt met serieuze en moedige beleidsmaatregelen".

Sánchez verwelkomde de verrassende winst voor de Franse linkse alliantie, evenals de verpletterende overwinning van het centrumlinkse Labour op de Conservatieven in de Britse verkiezingen eerder deze week. Hij zei dat beide landen "JA hebben gezegd tegen vooruitgang en sociale progressie en NEE tegen het terugdraaien van rechten en vrijheden. Je maakt geen deals of regeert niet met radicaal-rechts."

Ook de Poolse premier Donald Tusk zei zondagavond "gelukkig" te zijn met het resultaat van de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. "Enthousiasme in Parijs, ontgoocheling in Moskou, opluchting in Kyiv", zo vatte de voormalige voorzitter van de Europese Raad de reacties in Warschau samen. "Genoeg om gelukkig te zijn in Warschau."

Een vooraanstaande partijgenoot van de sociaaldemocratische partij van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat "het ergste" was "vermeden" met de slechter dan verwachte score van radicaal-rechts. Toch is Macron "politiek verzwakt", zei Nils Schmid, woordvoerder buitenlandbeleid van de SPD, tegen de Funke-mediagroep.