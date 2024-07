Orbán in China gearriveerd voor 'vredesmissie 3.0'

BEIJING (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán is maandagochtend in Beijing aangekomen voor wat hij omschrijft als een "vredesmissie 3.0". Orbán, die met zijn land onlangs voor een half jaar het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie op zich heeft genomen, was eerder in Moskou en Kyiv.

Orbán plaatste een foto van zijn aankomst op X. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken meldde in een verklaring dat Orbán maandag de Chinese president Xi Jinping ontmoet voor een bespreking over "kwesties van wederzijds belang".

Voor zijn ontmoeting op vrijdag met de Russische president Vladimir Poetin oogstte Orbán kritiek vanuit de Europese Unie en de Verenigde Staten. Zo benadrukte EU-buitenlandchef Josep Borrell dat Orbán Rusland bezocht namens Hongarije en niet de EU.