Eerste Europese vlucht geland in Venezuela na ontvoering Maduro

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 4:33
CARACAS (ANP/AFP) - Een vliegtuig van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa is dinsdag geland op de internationale luchthaven Simón Bolívar nabij de Venezolaanse hoofdstad Caracas, aldus Flightradar24 en luchthavenautoriteiten. Het is de eerste commerciële vlucht uit Europa die in Venezuela aankomt sinds de Verenigde Staten op 3 januari Venezuela binnenvielen en president Nicolás Maduro en zijn vrouw ontvoerden.
Eind november waarschuwden de Verenigde Staten voor "een mogelijk gevaarlijke situatie" voor vliegtuigen boven Venezuela, waarna veel internationale luchtvaartmaatschappijen stopten met vliegen naar Venezuela.
De Boeing 787-9 Dreamliner vanuit Madrid landde om 21.00 uur op de internationale luchthaven Simón Bolívar.
