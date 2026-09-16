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Eerste groep verdachten geweld Overasselt blijft 90 dagen vast

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 12:21
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ARNHEM (ANP) - Veertien verdachten die zijn opgepakt na de geweldsuitbarsting in Overasselt van twee weken terug, blijven negentig dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft dat woensdag laten weten. Geen enkele verdachte die nu voor de raadkamer is verschenen, komt vrij.
Verspreid over drie dagen beslist de raadkamer over de voorlopige hechtenis van 33 verdachten. De rest volgt woensdag en donderdag, waarna de rechtbank Gelderland de uitkomsten een dag later bekendmaakt.
De groep wordt verdacht van deelname aan het geweld rond de Ewijkseweg in de Gelderse plaats, op 1 september. Een 51-jarige man uit Wijchen die als particulier beveiliger voor de woning van drugscrimineel Jan G. stond, werd toen doodgeschoten. Twee politieagenten raakten ernstig gewond.
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