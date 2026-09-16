ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steun én kritiek van Nederlandse EP'ers op EU-veiligheidsraad

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 12:20
anp160926136 1
Volg ons op Google Nieuws
STRAATSBURG (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs reageren verdeeld op het voorstel om een Europese Veiligheidsraad voor defensie op te zetten. D66, Volt en CDA zijn voor, terwijl BBB, PVV en SGP er niets in zien. Dat blijkt uit de eerste reacties op de jaarlijkse toespraak van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Daarin kondigde ze woensdag de oprichting van een Europese Veiligheidsraad voor defensie aan, zonder verdere details bekend te maken.
"Wat Von der Leyen voorstelt, is heel verstandig", zegt Gerben-Jan Gerbrandy (D66). "Onze huidige veiligheidsarchitectuur wordt actief ondermijnd door Trump. Dat verontrust mensen, dus het is aan de EU om hier iets tegenover te zetten. Deze geopolitieke situatie vraagt om veel diepere Europese samenwerking op veiligheid."
"Het laatste wat Europa nodig heeft, is een schijnbare concurrent van en verdeeldheid binnen de NAVO", zegt Sander Smit (BBB). "Een Europese Veiligheidsraad kan alleen samen mét de alliantie, niet ernaast."
loading

POPULAIR NIEUWS

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

anp150926143 1

Prinsjesdag beschermt je WIA-uitkering, maar over je ziekengeld is nog niets besloten

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

images (1)

Nederland geeft nog steeds tot €46 miljard aan fossiele subsisie: waar blijft dat geld?

Loading