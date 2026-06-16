Eerste Kamer stemt voor verbod op 'homogenezing'

DEN HAAG (ANP) - Het wordt verboden om therapie te geven om iemand van homoseksualiteit te 'genezen'. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met een wetsvoorstel hierover van D66, VVD, PRO, SP en Partij voor de Dieren. Zulke conversietherapieën richten volgens de partijen grote schade aan. De indieners halen uit wetenschappelijk onderzoek dat er een verband is met depressies, psychische klachten, sociale problemen en soms zelfs (pogingen tot) zelfmoord.

Een deel van de therapieën met als doel om iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken, was al strafbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld over shocktherapie en het toedienen van medicijnen. De initiatiefnemende partijen richten hun wetsvoorstel op waar het strafrecht nu tekortschiet naar hun oordeel. Senator Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren) had het bijvoorbeeld in een debat over "langdurige psychische druk, pseudotherapeutische gesprekken, gebedsgenezing of duivelsuitdrijving in een afhankelijkheidsrelatie".