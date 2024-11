Eerste landelijke strooiactie op wegen Rijkswaterstaat

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat heeft voor het eerst dit najaar een landelijke strooiactie gedaan, meldt de wegbeheerder. Dat betekent dat alle wegen die in het beheer zijn van de organisatie zijn gestrooid. Het gaat om de A-wegen en verschillende N-wegen.

Vorig jaar was de eerste landelijke strooiactie eind november, en in 2022 was dat op 9 december. "Het is nu dus ietsje eerder", concludeert een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Sinds woensdagavond 19.00 uur is ruim 2,2 miljoen kilo zout gestrooid.

De ochtendspits verliep mede door de winterse neerslag erg druk. Er stond op het hoogtepunt meer dan 1000 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen, meldt de ANWB. Veel dagelijkse files waren langer dan gebruikelijk.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op voorzichtig te zijn, door de winterse buien. De strooiwagens rijden volgens de woordvoerder "zodra het nodig is weer uit".