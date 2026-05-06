Eerste medische evacuatievlucht vanaf Kaapverdië vertrokken

DEN HAAG (ANP) - Vanaf Kaapverdië is de eerste medische evacuatievlucht vertrokken, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Met twee vliegtuigen worden drie opvarenden van het cruiseschip MV Hondius naar Nederland overgebracht. Het gaat om een Nederlander (41), een Brit (56) en een Duitse (65).

De Nederlander en Brit zijn bemanningsleden die symptomen hebben van het hantavirus. De Duitse is nauw verwant aan een passagier die begin deze maand op het schip overleed.

Het drietal wordt na aankomst volgens Buitenlandse Zaken "direct overgebracht naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Europa". Naar welk ziekenhuis de Nederlandse patiënt wordt gebracht, zal niet worden bekendgemaakt, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

In totaal zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie acht gevallen bekend, waarvan drie zijn bevestigd als besmet met het hantavirus. Drie passagiers zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar (beiden 69) uit Friesland.