Eerste NCRV-televisieomroepster Tanja Koen (100) overleden

HILVERSUM (ANP) - Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week maandag op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt via de KRO-NCRV. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

In 1951 werd ze eerste televisieomroepster van de NCRV en daarmee een van de eerste vijf omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde Koen op den duur ook haar eigen programma's zoals de Zaterdagavond Show, Van grote naar kleine k, Stedenspel, Dier en Vriend, Van Nature, en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid.

In de jaren 80 was Koen nog actief als vast panellid van de familiespelshow Zo vader, zo zoon. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV.

Haar man Peter overleed in 1973 op 50-jarige leeftijd. Koen laat drie dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na.