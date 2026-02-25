Slachtoffers brand Crans-Montana krijgen elk bijna 55.000 euro

ZÜRICH (ANP/RTR) - Zwitserland gaat een eenmalige betaling van 50.000 Zwitserse frank (bijna 55.000 euro) doen aan zwaargewonde overlevenden en nabestaanden van de nieuwjaarsbrand in een bar in het skigebied Crans-Montana. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven. Meer dan honderd mensen raakten gewond, van wie velen ernstig.

De zogenoemde solidariteitsbijdrage is bedoeld om slachtoffers snel financiële steun te bieden en als blijk van medeleven. In principe geldt de betaling voor elke persoon die is omgekomen en voor iedereen die in het ziekenhuis is opgenomen, aldus de Zwitserse Bondsraad.

De brand is vermoedelijk ontstaan door vonkende kaarsen die het geluidsisolerende schuim in het kelderplafond van de bar in brand staken.

De Bondsraad zei gesprekken te organiseren om slachtoffers, verzekeraars en autoriteiten te helpen tot een schikking buiten de rechtbank te komen, in de hoop langdurige rechtszaken te voorkomen. De Bondsraad wil tot 20 miljoen frank bijdragen aan dergelijke schikkingen.