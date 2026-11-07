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Eerste officiële vorst, temperatuur in De Bilt onder nul

Samenleving
door anp
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DE BILT (ANP) - De eerste officiële vorst van het najaar is een feit, meldt Weeronline. In De Bilt zakte de temperatuur zaterdagochtend vroeg naar -1,4 graden. Lokaal werd in de nacht van donderdag op vrijdag al de eerste vorst gemeten. Dat gebeurde in het zuiden van het land, op plekken in Brabant, Limburg en delen van Zeeland.
De eerste officiële vorst is volgens Weeronline gebruikelijk in deze tijd van het jaar, want gemiddeld komt de temperatuur in De Bilt op 8 november voor het eerst onder nul. Vorig jaar verscheen er op 16 november voor het eerst een minnetje voor de temperatuur in De Bilt. De laatste keer dat het in De Bilt tot vorst kwam, was op 29 maart van dit jaar.
Na het koude begin van de dag zijn er zaterdag grote verschillen. In het noorden is het lang grijs weer bij maxima van 5 graden, terwijl het elders met zon 10 graden kan worden.
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