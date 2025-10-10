Eerste ontslagen tijdens shutdown, Democraten onder druk

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering is begonnen met het ontslaan van werknemers om daarmee de Democraten in het parlement onder druk te zetten. Die weigeren in te stemmen met financieringsvoorstellen van de Republikeinen, waardoor er geldgebrek is ontstaan en een deel van de overheid gedwongen is gesloten, een zogeheten shutdown.

Het gaat om de eerste grootschalige ontslagrondes van overheidswerknemers tijdens een financieringstekort in de moderne geschiedenis, melden Amerikaanse media. Ze gaan verder dan de verlofregelingen die kenmerkend waren voor eerdere shutdowns.

De personeelsinkrimpingen zijn begonnen, meldt het Witte Huis op sociale media. De overheid gebruikt die term voor ontslagen. Medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid behoren tot de gedupeerden. De regering dreigt met duizenden ontslagen.

De Republikeinen van president Trump hebben de steun nodig van meerdere Democraten in het parlement om de overheidsfinanciering rond te krijgen.