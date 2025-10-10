Hoorn halveert aantal asielzoekers voor beoogde opvang

HOORN (ANP) - In Hoorn moet een tijdelijke noodopvang komen voor maximaal vijftig asielzoekers voor niet meer dan twee jaar aan de Johannes Poststraat. Het Hoornse college van burgemeester en wethouders heeft besloten hiermee in te stemmen, meldt de gemeente vrijdag. Eerder lag er een plan voor honderd plekken, maar volgens de gemeente was daarvoor onvoldoende draagvlak vanuit de gemeenteraad en inwoners.

Vorige week dinsdag verliep een demonstratie bij het Hoornse stadhuis tegen een mogelijke opvanglocatie voor statushouders, asielzoekers en Oekraïners onrustig. Betogers gooiden eieren tegen de ramen van het stadhuis, waarin die avond de gemeenteraad vergaderde over de opvang. Bij het protest waren 100 tot 150 demonstranten aanwezig. Demonstranten staken ook fakkels af en er werden leuzen als 'azc, weg ermee' gescandeerd.

Volgens de gemeente is in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aangepast plan overeengekomen. Hoorn spreekt van een definitief besluit. "Het besluit volgt op een intensief traject waarin de gemeenteraad in september zijn wensen en bedenkingen heeft meegegeven. Op basis daarvan heeft het college de plannen aangepast", aldus de gemeente.

Dag en nacht beveiliging

De opvang moet komen in het voormalige gebouw van de technische school. Voorwaarde voor de opvang is onder meer dat de periode van maximaal twee jaar niet kan worden verlengd. Ook moet er dag en nacht beveiliging komen, en moet de groep bestaan uit "zelfstandige en zelfredzame bewoners, die een evenwichtige afspiegeling vormen van de asielinstroom", zoals alleenstaanden, koppels en gezinnen.

Ook gaat de gemeente kijken of Hoorn het pand Koopvaarder 1 kan kopen om de bestaande opvang voor Oekraïners te kunnen behouden.