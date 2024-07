Eerste overlast en doden in Caribisch gebied door orkaan Beryl

MIAMI (ANP/RTR) - Orkaan Beryl is aan land was gekomen op kleinere eilanden in het Caribisch gebied, onder meer op Carriacou, een deel van Grenada. De storm haalde bovengrondse elektriciteitskabels neer en veroorzaakte overstromingen. Volgens de eerste berichten zijn twee mensen omgekomen.

Op Carriacou kwam volgens de BBC één persoon om het leven, terwijl op het hele eiland de stroom uitviel. Een ander slachtoffer viel naar verluidt in St. Vincent.

Beryl brengt woensdag naar verwachting 10 tot 30 centimeter regen naar Jamaica. Dat kan tot plotselinge overstromingen leiden, waarschuwt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC).

Eerder op dinsdag schaalde het NHC orkaan Beryl op naar de vijfde categorie, de hoogste categorie die het instituut toekent. Volgens experts is het zo vroeg in het orkaanseizoen uitzonderlijk dat een orkaan zo krachtig is.

De Nederlandse eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten liggen iets ten noorden van het gebied waar de orkaan geland is, maar moeten ook rekening houden met ernstige overlast.