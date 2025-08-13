Eerste partijleider ChristenUnie Kars Veling (77) overleden

NIJKERK (ANP) - De eerste partijleider en lijsttrekker van de ChristenUnie Kars Veling is op 77-jarige leeftijd overleden, meldt onder meer huidig partijleider Mirjam Bikker. Veling was de eerste lijsttrekker en fractievoorzitter van de partij na de fusie van het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie. Hij zat eerder voor het GPV in de Eerste Kamer.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 was Veling de lijsttrekker van de nieuwe fusiepartij ChristenUnie. Tijdens de campagne gaf hij aan dat hij het goed vond dat er ijsjes werden verkocht op zondag. Dat viel niet goed bij de meer behoudende kant van de partij. Uiteindelijk kreeg ChristenUnie vier zetels, een minder dan GPV en RPF samen hadden.

In 2003 waren er weer verkiezingen, toen was Veling al een tijdje uit de Kamer met ziekteverlof. Hij werd als partijleider vervangen door André Rouvoet en mocht ook niet meer op de kieslijst. Hij bleef wel partijlid.

ProDemos

Na zijn vertrek uit de politiek ging Veling het onderwijs in en werd hij directeur van ProDemos. Veling is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Op X spreken meerdere ChristenUnie-politici mooie woorden over Veling. "Een wijs, aimabel en groots man is Thuis gehaald", aldus Bikker over het overlijden van Veling. "Wat zullen we Kars Veling missen. Begin deze zomer spraken we elkaar en dat was indrukwekkend. Om op te blijven komen voor de rechtsstaat. Én over het diepe vertrouwen dat God altijd een toevlucht is."

Oud-partijleider Gert-Jan Segers schrijft dat Veling veel heeft betekend voor het onderwijs, de democratie en de ChristenUnie. "En hij inspireerde een nieuwe generatie christenpolitici, waaronder mij, tot het allerlaatst."