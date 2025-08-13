ECONOMIE
Spanje zoekt hulp bij aanpak van branden

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 22:51
anp130825168 1
MADRID (ANP/RTR) - Spanje vraagt Europese partners om hulp bij de aanpak van de natuurbranden in het land. Minister Fernando Grande-Marlaska (Binnenlandse Zaken) zei tegen het lokale medium Cadena SER dat om twee blusvliegtuigen is gevraagd.
Het gaat volgens de minister om Canadair-toestellen. "Gezien de weersverwachtingen willen we die toestellen zo snel mogelijk op ons grondgebied hebben, zodat ze indien nodig kunnen worden ingezet", zei de minister.
Ook kan op termijn om meer buitenlandse brandweerlieden worden gevraagd. De afgelopen dagen hebben manschappen uit Nederland hun Spaanse collega's al geholpen bij het beschermen van dorpen tegen het vuur.
Hittegolf
Spanje wordt al anderhalve week geteisterd door een hittegolf. De temperaturen liepen deze week op tot 45 graden. Er worden veel buitenbranden gemeld en die kunnen door de hitte en wind snel om zich heen grijpen.
Premier Pedro Sánchez noemde de situatie rond de branden op X zeer ernstig. Hij riep op tot grote voorzichtigheid.
