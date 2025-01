Eerste premier van Aruba Henny Eman (76) overleden

ORANJESTAD (ANP) - Op Aruba is maandagochtend (lokale tijd) oud-premier Henny Eman op 76-jarige leeftijd overleden. Hij werd rond de jaarwisseling met spoed opgenomen in het ziekenhuis wegens hartproblemen. Eman was de eerste minister-president van Aruba, nadat het land zich in 1986 van de Nederlandse Antillen had afgescheiden.

De huidige leider van de AVP, Mike Eman, is zijn jongere broer. Hij is ook voormalig minister-president. Deze Arubaanse Volkspartij is sterk gelinkt aan de familie Eman en werd in 1942 opgericht door de opa van Henny en Mike. De AVP won de parlementsverkiezingen van 6 december nipt.

Henny Eman leidde drie kabinetten en wordt gezien als een van de personen die aan de basis stonden van de huidige toeristische industrie van Aruba. Hij was premier van 1 januari 1986 tot 9 februari 1989, en vervolgens van 29 juli 1994 tot 30 oktober 2001.

In zijn eerste premierschap had hij veel te maken met de toenmalige premier van de Nederlandse Antillen, Don Martina. Die trad ook in 1986. Hij overleed op 21 december vorig jaar op 89-jarige leeftijd.