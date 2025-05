Eerste schatting bouwkosten twee kerncentrales: 20 tot 30 miljard

DEN HAAG (ANP) - De bouw van twee nieuwe kerncentrales kost naar schatting 20 tot 30 miljard euro, veel meer dan het kabinet daar nu voor beschikbaar heeft. Dat schrijft klimaat- en energieminister Sophie Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat het kabinet een raming geeft van de kosten die bij de bouw komen kijken.

De schatting komt voort uit een onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwerpen die mogelijke leveranciers van nucleaire technologie hebben ingediend. Er zijn nog twee bedrijven in de race, het Franse EDF en het Amerikaanse Westinghouse. Nadat een ontwerp is gekozen, kan een nauwkeurigere inschatting worden gemaakt van de kosten.

Gezien de hoge bouwkosten ligt het volgens Hermans voor de hand dat de nieuwe kerncentrales in eerste instantie met publiek geld worden gefinancierd. De overheid kan nu eenmaal goedkoper geld lenen dan bedrijven. Als de kerncentrales eenmaal draaien, kan mogelijk een deel van de aandelen worden verkocht.

Vier kerncentrales

Het kabinet heeft in totaal 14,5 miljard euro uit het Klimaatfonds gereserveerd voor de bouw van niet twee maar vier nieuwe kerncentrales. Van dat geld moeten ook de al lopende voorbereidingen worden betaald en daarnaast de kosten voor het langer openhouden van de bestaande kerncentrale in Borssele.

In een eerdere brief erkende Hermans al dat het gereserveerde geld waarschijnlijk niet voldoende zou zijn om alle benodigde investeringen te kunnen doen. Het kabinet komt na de zomer met een plan voor de verdere financiering.

Mogelijke gebieden

Het kabinet kijkt nog naar vier mogelijke gebieden waar de eerste twee kerncentrales kunnen worden neergezet: de Zeeuwse plaatsen Borssele en Terneuzen, het Eemshavengebied in Groningen en de Tweede Maasvlakte. Wanneer meerdere locaties geschikt blijken, gaat de voorkeur uit naar Zeeland.

Hermans verwacht nu dat de eerste nieuwe kerncentrales op zijn vroegst eind jaren '30 in gebruik kunnen worden genomen. Het kabinet mikte oorspronkelijk op 2035, maar de minister gaf in februari al toe dat dit gezien de tijdrovende procedures niet langer haalbaar is.