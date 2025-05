Novo Nordisk lager op aandelenbeurs Kopenhagen na vertrek topman

AMSTERDAM (ANP) - Novo Nordisk is vrijdag lager geëindigd op de aandelenbeurs in Kopenhagen. De Deense farmaceut kondigde onverwacht het vertrek aan van topman Lars Fruergaard Jørgensen. Onder zijn leiding groeide Novo Nordisk flink, vooral dankzij het succes van de populaire diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy. Het aandeel zakte 1,8 procent.

De afgelopen maanden verloor het bedrijf ruim de helft van zijn beurswaarde, nadat de aandelen in juni vorig jaar een recordhoogte hadden bereikt. Deze ontwikkeling en "recente marktuitdagingen" brachten Novo Nordisk ertoe te besluiten een nieuwe bestuursvoorzitter te zoeken. De farmaceut kampt onder meer met toegenomen concurrentie op de markten voor diabetes- en afslankmedicijnen.

De stemming in Amsterdam was vrij positief. De AEX-index steeg 0,2 procent tot 930,90 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 866,91 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. De aandelenbeurs in Kopenhagen sloot 0,5 procent lager.