Alcaraz als eerste naar finale van tennistoernooi Rome

ROME (ANP) - Carlos Alcaraz heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Rome. De nummer 3 van de wereldranglijst versloeg de Italiaan Lorenzo Musetti in de halve eindstrijd: 6-3 7-6 (4).

De 22-jarige Alcaraz kwam in de eerste set met 2-0 voor en gaf die voorsprong niet meer weg. In de tweede set verloor de Spanjaard zijn eerste twee servicebeurten, maar knokte hij zich toch weer naar een voorsprong (5-4). Alcaraz miste bij een voorsprong van 6-5 zijn eerste wedstrijdpunt tegen de 23-jarige nummer 9 van de wereld. Maar hij sloeg in de tiebreak alsnog toe.

Alcaraz stuit in de finale op de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner of de Amerikaan Tommy Paul.