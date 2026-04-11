Eerste vijf Nederlanders vertrekken zondag met boot naar Gaza

BARCELONA (ANP) - Vijf Nederlanders vertrekken zondag in verschillende boten vanuit Barcelona richting Gaza. Ze zijn onderdeel van een internationale vloot die Palestijnen hulp wil bieden. Later vertrekken vanuit Italië en Griekenland nog tien Nederlanders.

De grootte van de zogenoemde Global Sumud Flotilla is verdubbeld vergeleken met de groep die vorig jaar probeerde Gaza te bereiken. Toen waren er 44 boten en zo'n 500 opvarenden, nu 80 boten en bijna 1000 mensen. Israël blokkeert al jaren de zee voor Gaza en pakte de opvarenden vorig jaar al ver voor de Gazaanse kust op in internationaal water. Ze werden vastgezet en naar eigen zeggen slecht behandeld.

Klimaatactivist Greta Thunberg was mee en vertelde dat zeker zestig van hen in oktober in kooien waren opgesloten in de buitenlucht. Ze zouden zijn bedreigd toen ze vroegen om medische assistentie, werden wakker gehouden en mishandeld en kregen geen schoon water. Thunberg lijkt dit keer niet mee te varen.

Hulpgoederen afleveren

Hoofd van de Nederlandse delegatie Marieke Stam vertelt dat de activisten er nu rekening mee houden zes weken weg te zijn. "We zijn voorbereid en vastberaden over wat ons doel is. Juist nu is het belangrijk dat mensen opstaan tegen wat er aan de hand is." Daarmee doelt ze niet alleen op de oorlog van Israël in Gaza, maar ook in Iran en Libanon. "Als je iets wil doen, moet je het juist nu doen."

De vloot wil langs de Israëlische blokkade gaan en hulpgoederen afleveren in Gaza. Medisch personeel, onderwijzers en bouwers die willen helpen Gaza weer op te bouwen varen mee. Een deel is dus van plan langer te blijven.

Dit keer is er geen Nederlandse boot, vertelt Stam. "Het signaal komt vanuit de hele wereld, er zijn geen landen met eigen boten." Zelf vaart Stam niet mee. "We blijven ze volgen, staan constant in contact, ook met familie en vrienden." Ondertussen probeert Stam in Nederland zoveel mogelijk zichtbaarheid aan de vloot te geven.