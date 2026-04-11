Wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland van start gegaan

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 15:17
anp110426083 1
KYIV/MOSKOU (ANP) - De wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland is van start gegaan om 15.00 uur Nederlandse tijd. De Russische president Vladimir Poetin ging hier afgelopen donderdag mee akkoord, meer dan een week nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het aanbod had gedaan. Het staakt-het-vuren vanwege Orthodox Pasen duurt tot en met zondag.
Zelensky waarschuwde eerder op zaterdag dat zijn krijgsmacht klaarstaat om te reageren bij eventuele Russische schendingen van de wapenstilstand. "We weten allemaal met wie we te maken hebben", schreef hij op X.
Voorafgaand aan het staakt-het-vuren werden door beide landen nog aanvallen gemeld. In de regio Odesa zouden twee doden zijn gevallen.
Enig kind herzien: brein en gedrag anders, maar geen ingebakken nadeel volgens groot Europees onderzoek

Nederlanders in Spanje maken zich massaal zorgen over het nieuwe belastingverdrag

Winkelverbod omdat je boodschappen vergeet te scannen? Er is een simpele oplossing

Astronauten bedanken Nederland op terugweg van maan naar aarde

Kies je verkeerd in box 3, dan kost het je honderden euro's: zo misleidend is 'fictief rendement'

CNN: aanwijzingen dat China wapenlevering aan Iran voorbereidt

