Wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland van start gegaan

KYIV/MOSKOU (ANP) - De wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland is van start gegaan om 15.00 uur Nederlandse tijd. De Russische president Vladimir Poetin ging hier afgelopen donderdag mee akkoord, meer dan een week nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het aanbod had gedaan. Het staakt-het-vuren vanwege Orthodox Pasen duurt tot en met zondag.

Zelensky waarschuwde eerder op zaterdag dat zijn krijgsmacht klaarstaat om te reageren bij eventuele Russische schendingen van de wapenstilstand. "We weten allemaal met wie we te maken hebben", schreef hij op X.

Voorafgaand aan het staakt-het-vuren werden door beide landen nog aanvallen gemeld. In de regio Odesa zouden twee doden zijn gevallen.