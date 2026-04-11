Onderhandelingen VS, Iran en Pakistan begonnen

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 14:50
ISLAMABAD (ANP) - De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn begonnen. Dat bevestigt president Donald Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender NewsNation. De strijdende partijen zijn in Islamabad om onder bemiddeling van gastland Pakistan te spreken over een mogelijk duurzaam staakt-het-vuren.
Eerder deze week werd al een tijdelijke wapenstilstand aangekondigd, kort nadat een Amerikaans ultimatum aan Iran dreigde af te lopen. Dat zou mogelijk geleid hebben tot vergaande escalatie van het conflict.
De Amerikaanse president Donald Trump dreigde "een hele beschaving" weg te vagen als Iran niet zou voldoen aan de Amerikaanse eis om de Straat van Hormuz te heropenen. Die houdt het Midden-Oosterse land al weken eenzijdig gesloten, waarbij enkele olietankers in de zeestraat al werden aangevallen.
Voorafgaand aan de besprekingen legde Iran enkele "rode lijnen" op tafel. Zo eist het dat Libanon onderdeel wordt van een staakt-het-vuren, evenals herstelbetalingen en enkele andere garanties.
POPULAIR NIEUWS

Enig kind herzien: brein en gedrag anders, maar geen ingebakken nadeel volgens groot Europees onderzoek

Nederlanders in Spanje maken zich massaal zorgen over het nieuwe belastingverdrag

Winkelverbod omdat je boodschappen vergeet te scannen? Er is een simpele oplossing

Astronauten bedanken Nederland op terugweg van maan naar aarde

Kies je verkeerd in box 3, dan kost het je honderden euro’s: zo misleidend is ‘fictief rendement’

CNN: aanwijzingen dat China wapenlevering aan Iran voorbereidt

