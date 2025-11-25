ECONOMIE
Eerste zitting over moord Lisa onder grote belangstelling gestart

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 10:17
AMSTERDAM (ANP) - De eerste zitting in de zaak tegen de man die wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa en de gewelddadige verkrachting van een andere vrouw een paar dagen eerder is dinsdag onder grote belangstelling gestart. De grote zaal in de rechtbank in Amsterdam is geheel gevuld met pers en belangstellenden. Ook de publieke tribune zit vol. De 22-jarige verdachte is aanwezig.
Ook de familie van Lisa is aanwezig. Bij het begin van de zitting richtte de rechtbank zich tot de nabestaanden. Lisa werd in de nacht van 19 op 20 augustus gedood in Duivendrecht. Zij was op de fiets onderweg van Amsterdam naar huis in Abcoude.
De verdachte is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), op verdenking van een zeer gewelddadige verkrachting van een 30-jarige vrouw op de Weesperzijde, enkele dagen voor de moord. De recherche bracht de beide zaken kort daarna met elkaar in verband.
In september is besloten dat de verdachte onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum.
