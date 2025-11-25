Zwemslag, snelheid en gewicht: dit is hoe lang je moet zwemmen om één kilo kwijt te raken

Zwemmen is een ideale sport om fit te blijven: het is vriendelijk voor je gewrichten, goed voor je spieren en je kunt er flink wat calorieën mee verbranden. Maar hoe lang moet je nu écht in het water liggen om één kilo lichaamsvet kwijt te raken?

Om af te vallen moet je meer calorieën verbranden dan je binnenkrijgt. En daarbij moet je in het achterhoofd houden dat één kilogram lichaamsvet gelijk staat aan 7000 kilocalorieën. Dat betekent dat je 7000 calorieën extra moet verbranden bovenop wat je normaal gesproken dagelijks eet.

Die 7000 calorieën raak je niet in een dag kwijt, behalve als je Maarten van der Weijden bent en alle Friese Elfsteden af gaat borstcrawlen in een etmaal.

Slag, snelheid en gewicht

Hoeveel je verbrandt tijdens het zwemmen, hangt af van drie factoren:

Je zwemslag – Vlinderslag activeert meer spieren dan schoolslag, dus verbrandt meer.

Je snelheid – Hoe sneller je door het water jaagt, hoe hoger je verbranding.

Je gewicht – Hoe zwaarder je bent, hoe meer energie je lichaam nodig heeft om te bewegen.

Wat verbrand je nou echt?

Volgens Harvard Medical School ziet de verbranding er ongeveer zo uit voor een half uurtje rustig baantjes trekken:

180 kcal bij 57 kg

216 kcal bij 70 kg

252 kcal bij 84 kg

Ga je stevig tekeer, dan schiet dat omhoog:

300 kcal bij 57 kg

372 kcal bij 70 kg

444 kcal bij 84 kg

Oké en hoeveel uur moet je dan zwemmen?

Laten we even hoofdrekenen. Stel: je weegt 70 kilo en zwemt op een rustig tempo. Dan verbrand je ongeveer 432 kcal per uur. Deel 7000 door 432 en je komt uit op zo’n 16 uur baantjes trekken om één kilo kwijt te raken.

Dat klinkt veel, maar valt wel mee. Vergeleken met andere sporten is zwemmen namelijk een echte calorieënkiller. Fietsen levert ongeveer 300 kcal per uur op, wandelen maar 200. Wie wil afvallen door te bewegen, zit met zwemmen dus helemaal goed.

En zestien uur zwemmen klinkt ineens een stuk haalbaarder als je het verdeelt over meerdere weken. Je ontspant er nog van ook. Buik in, borst vooruit en plonsen maar.