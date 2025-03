Egypte verzet zich tegen plan-Trump en wil Gazanen in Gaza houden

CAÏRO (ANP/AFP/RTR) - Egypte hamert op een toekomst voor de Palestijnse Gazanen in de Gazastrook zelf, in weerwil van de Amerikaanse president Donald Trump. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi zei dat het Egyptische plan voor de wederopbouw van Gaza na de oorlog verzekert dat de Palestijnse inwoners kunnen blijven.

In zijn openingswoord op een top van de Arabische Liga in de Egyptische hoofdstad Caïro zei al-Sisi dat het de bedoeling is dat de Palestijnen "op hun land blijven" en dat het gebied wordt bestuurd door een groep deskundigen, los van de politiek. Hij hoopt dat de liga zich achter zijn plan schaart.

Trump opperde de bevolking "uit de puinhoop" te verdrijven naar andere landen in de regio. Dan zou de Gazastrook onder Amerikaanse leiding een soort Rivièra van het Midden-Oosten moeten worden.

Puinruimen

Het Egyptische plan voorziet in puinruimen en de bouw van onder meer woningen, hotels, gemeenschapshuizen, een luchthaven en een haven. Het puinruimen en het opzetten van tijdelijke onderkomens zou een half jaar duren, de eerste bouwfase tweeënhalf jaar. De uitvoering van al het werk zou vijf jaar in beslag nemen.

Egypte wil voorkomen dat de kans op een eigen Palestijnse staat vrijwel verdwijnt als de Gazanen worden verdreven. Ook zit het buurland van de Gazastrook en Israël niet te wachten op honderdduizenden berooide en getraumatiseerde Palestijnen.