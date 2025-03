Heb jij niks met katten? Dit is waarom ze juist op jou afstappen

Ken je dat? Je zit in een kamer vol mensen, en juist degene die bang is van katten, krijgt alle aandacht van het pluizige poezenbeest. Katten voelen feilloos je houding aan. Dierenarts Piet Hellemans vertelt hoe de intrigerende dieren communiceren en waarom ze juist aangetrokken worden tot mensen die niets met hen hebben.

Katten zijn meesters in het lezen van lichaamstaal. Mensen die dol op katten zijn, kijken ze vaak recht aan, praten tegen ze en proberen ze te aaien. Voor een kat kan dit best opdringerig voelen. Iemand die niet van katten houdt, doet het tegenovergestelde: hij maakt weinig oogcontact en laat de kat met rust. Dat komt veel vriendelijker over in de kattenwereld, waardoor ze zich juist tot die persoon aangetrokken voelen.

Eigenzinnig

Katten houden ervan om zelf te bepalen wie ze benaderen. Als ze geen aandacht krijgen en dus niet actief 'gelokt' worden, voelen ze geen druk en kunnen ze op hun eigen tempo contact maken. Dierenarts Hellemans legt uit bij RTL Nieuws: "Voor een kat is het prettig als iemand rustig blijft en hem niet direct wil aaien."

Katachtig omdenken

Dus snak je naar de aandacht van een huiskat, dan kun je hem beter vriendelijk negeren. Grote kans dat hij dan juist op je schoot springt!

Bron: RTL