Egyptenaar in VK veroordeeld tot 25 jaar voor mensensmokkel

LONDEN (ANP/RTR) - Een Egyptische man is in Londen veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor mensensmokkel. Ahmed Ebid is veroordeeld voor de smokkel van 3800 migranten, waar het smokkelnetwerk ruim 12 miljoen pond (14 miljoen euro) aan verdiende. De Britse premier Keir Starmer noemde de veroordeling op sociale media een goede zaak.

Ebid is veroordeeld voor zijn rol in het smokkelnetwerk. Hij zou daaraan leiding hebben gegeven, en ook de vaartuigen hebben geleverd die gebruikt werden voor de oversteken. Hij heeft schuld bekend.

De bende adverteerde op Facebook en rekende voor een oversteek van Libië naar Italië zo'n 3200 euro.

'Gruwelijk behandeld'

"De migranten werden op uw aanwijzing op een gruwelijke manier behandeld. Ze waren gewoon handelswaar voor u", zei de rechter. Het zou de bende alleen om het geld te doen zijn geweest.

Starmer zei op X blij te zijn met de veroordeling. "Mooi. Ik ben vastberaden om de kleinebootjesbendes achter de walgelijke handel die mensensmokkel is te verpletteren."