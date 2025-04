Egyptische bronnen zien doorbraak in vredesoverleg Gaza

CAÏRO (ANP/RTR/AFP) - Bij de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza tussen Hamas en Israël is een "aanzienlijke doorbraak" bereikt. Dat zeggen twee Egyptische veiligheidsbronnen tegen persbureau Reuters. Volgens hen zijn beide partijen het eens over een langdurig bestand, maar zijn er nog wel enkele bezwaarpunten.

Een van de punten waarover nog geen overeenstemming is, is de kwestie rond de wapens van Hamas, stellen de bronnen.

In Caïro is een Israëlische delegatie om over een wapenstilstand te onderhandelen. Een delegatie van Hamas was al enkele dagen eerder op bezoek in de Egyptische hoofdstad. Egypte probeert samen met Qatar en de Verenigde Staten een einde aan het conflict in Gaza te maken.

Een anonieme Hamas-functionaris zei eerder dat de groepering bereid is tot een "eenmalige gevangenenruil en een wapenstilstand van vijf jaar". Israël wil dat alle gegijzelden worden vrijgelaten en dat Hamas ontwapend wordt.