Wall Street terughoudend in aanloop naar stortvloed resultaten

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street deden het maandag voorzichtig aan na de opmars van afgelopen week die volgde op optimisme over toenadering tussen de Verenigde Staten en China op handelsgebied. Ook namen zij een afwachtende houding aan in aanloop naar een stroom kwartaalresultaten van belangrijke bedrijven zoals Apple, Amazon, Meta en Microsoft later deze week.

Daarnaast zorgde het uitblijven van vooruitgang in de handelsbesprekingen van president Donald Trump voor terughoudendheid op de financiële markten. Toch eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op 40.227,59 punten. De breder samengestelde S&P 500-index sloot een fractie hoger op 5528,75 punten, terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,1 procent zakte tot 17.366,13 punten.

Deze week markeert de eerste honderd dagen van de tweede termijn van Trump. Na zijn verkiezingswinst in november schoten de beursgraadmeters omhoog, maar door de onrust over zijn handelsbeleid is die winst volledig verdampt. Sinds de beëdiging van Trump op 20 januari daalde de S&P 500-index met 8 procent.