EHBO-posten hebben het 'redelijk druk' bij huldigingsfeest PSV

EINDHOVEN (ANP) - Het is "redelijk druk" op de vijf EHBO-posten bij het huldigingsfeest van PSV. Het Rode Kruis heeft zestig vrijwilligers ingezet in Eindhoven, laat een medewerker weten. In de stad zijn veel fans op de been om het kampioenschap van hun club te vieren.

De meeste klachten zijn het gevolg van de vele mensen die in de stad op de been zijn. Zo hielpen de vrijwilligers fans bij een verstuikte enkel, oppervlakkige wonden als gevolg van verdrukking en enkele supporters die onwel waren geraakt door het zonnige weer. Volgens de medewerker valt het aantal klachten door alcoholgebruik nog mee. Naast de EHBO-posten rijden er ook mobiele teams door de stad.

De huldiging van de spelers en de staf begint om 18.30 uur op het Stadhuisplein, dat al sinds het begin van de middag vol staat. Ook elders in de stad kunnen fans de festiviteiten volgen op grote beeldschermen.