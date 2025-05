GAZA-STAD (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht meldt dat vijf vrachtwagens met noodhulp zijn aangekomen in de Gazastrook. Het is voor het eerst in 2,5 maand dat er humanitaire hulp binnenkomt in het gebied. Israël besloot op 2 maart om alle leveringen van noodhulp te blokkeren.