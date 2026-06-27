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Eichelsheim verwacht geen grote escalatie meer tussen Iran en VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 14:20
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DEN HAAG (ANP) - De aanvallen die dit weekend hebben plaatsgevonden tussen Iran en de Verenigde Staten komen voor de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten niet als een verrassing. "Het is niet onverwacht dat dit soort over en weer beschietingen gebeuren", zegt Onno Eichelsheim.
"Ik vind het niet verrassend", aldus de generaal. "Ik verwacht niet dat het grootschalig gaat escaleren." De internationale missie om de Straat van Hormuz open te houden voor de scheepvaart en waar Nederland een bijdrage aan wil leveren, lijkt volgens hem steeds dichterbij te komen.
Volgens Eichelsheim is doorgaans overal waar je militairen inzet een risico aanwezig, al moet er wel "een mate van veiligheid en stabiliteit" zijn. De generaal zegt dat iedere dag de situatie beoordeeld moet worden.
Vorige week werd bekend dat het fregat Zr.Ms. De Ruyter mogelijk een rol krijgt bij de missie. Defensieminister Dilan Yeşilgöz benadrukte wel dat er nog geen besluit is genomen. Eerder werd al een mijnenjager richting het Midden-Oosten gestuurd.
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